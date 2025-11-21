Inlineskater – Sicherheitstraining am Wochenende

VHS-Kurs

Körhalle Gaildorf Schloßstraße 13, 74405 Gaildorf

Der Siegeszug der Skates ist nicht zu stoppen. Kein Wunder, denn wenn man erst mal ins Rollen gekommen ist, will man gar nicht mehr aufhören. Neben der Fahrtechnik spielen auch Sicherheitsaspekte eine wichtige Rolle.

Erst die richtigen Brems-, Ausweich- und Kurventechniken ermöglichen ein sicheres

und gesundheitsorientiertes Skaten.

In diesem Kompaktwochenendkurs erlernen Sie die wichtigsten Grundlagen praxisnah und intensiv - ideal für Einsteiger:innen und Wiedereinsteiger:innen. Bitte mitbringen: Inlineskates, komplette Schutzausrüstung (Handgelenk-, Knie- und Ellenbogenschützer). Helmpflicht!

Info

Körhalle Gaildorf Schloßstraße 13, 74405 Gaildorf
Sport & Bewegung
