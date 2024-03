Inna Bass - Concert Session

Dubarise aus Stuttgart stehen für ein fein abgestimmtes Mosaik aus satten Bässen, feinem Offbeat und Sinn für Reggae und Dub.

Die achtköpfige Reggae- und Dub-Band bringt ihr Publikum live mit packenden Tunes, Klangwelten zwischen Dub und Roots sowie ihren kritischen Texten zum Tanzen und Nachdenken.

2019 entstand das Album „Babylon Falling“ mit dem die Band u.a. auf dem Sunshine Reggae Festival (FR) und dem Reggae in Wulf Festival live performte. Dubarise blickt auf zahlreiche Konzerte unter anderem 2022 beim „U&D Stuttgart“ und dem „Keep it Real Jam“ sowie eine erfolgreiche Tour 2023 mit Stationen auf dem „Eurofolkfestival“ und „Reggae in My Garden“ mit Benjie und weiteren Artistes zurück.

Auf die Veröffentlichung der Doppel-EP „Dubarise EP“ Ende 2022 folgte Anfang diesen Jahres das Musikvideo zum darauf enthaltenen Tune „Relax Your Soul“ über Reggaeville. Nach erfolgreicher Live-Saison erschien am 11. September 2023 mit „Elements“ die erste Single zum 2024 erscheinenden Album. „So tune in and let the Dubarise!

Aftershow-Party mit Spicy Riddim und Gästen.