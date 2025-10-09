INNEN 20, AUSSEN RANZIG

Ein Comedy Abend, eine Therapiestunde für Künstler und Publikum.

Ein urkomisches Zwischenfazit zweier Männer, die aus eigener Erfahrung wissen, wovon sie reden.

Was macht man mit Mitte 40, in der Mitte des Lebens?

Zu jung für die Midlife-Crisis, zu alt für eine YouTube-Karriere?

Lade ich die Praktikantin zum Essen ein oder meine Frau?

Geh ich fett essen oder lass ich fett absaugen?

Werde ich Frührentner oder entwickle ich ne App?

Gehe ich ins Zenkloster oder in den Swingerclub?

Oder einfach ins Nonnenkloster?

Vielleicht geht da ja beides?

Wenn ich sterbe, brauch ich dann ne Übergangsjacke?