Innenhof-Ateliers mit Wasserfest

9.-12.7. von 14 - 18 Uhr: Malerei, Holz, Filz, Gips, Graffiti, Stoffe, Wolle, Beton, Spiel

Die Kinder-Kultur-Werkstatt verlagert ihr Angebot am 9. - 11. Juli in den Innenhof der Alten Seegrasspinnerei. Zusammen mit anderen Akteuren des Areals gibt es zwischen 14 und 18 Uhr ein vielfältiges Angebot in den Bereichen Malerei, Holz, Filt, Gips, Graffiti, Stoffe, Wolle, Beton und Spiel.

Das beliebte Wasserfest am 12.07. um 16 Uhr bildet den Abschluss der Woche.

Der Eintritt ist kostenlos. Die Werkräume der KiKuWe bleiben geschlossen - außer bei schlechtem Wetter.Eltern sind herzlich eingeladen, mit ihren Kindern zu arbeiten. Wer möchte, kann einen Kuchen mitbringen, Getränke gibt es von der KulturKantine. Für Besucher und Akteure kann so ein gemütlicher Treffpunkt entstehen. Die Alte Seegrasspinnerei ist ind er Plochinger Straße 14 in Nürtingen zu finden.