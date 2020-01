Großer Second-Hand-Basar von Inner Wheel und Rotary

Zum 20. Mal bereits veranstalten Inner Wheel und Rotary Reutlingen-Tübingen ihren traditionellen Flohmarkt und Second-Hand-Basar. Die Besucher erwartet am Mittwoch, 12.02.2020 (9.00 - 18.00 Uhr), und am Donnerstag, 13.02.2020 (9.00 - 16.00 Uhr), ein großes Angebot an gut erhaltener Kleidung für die ganze Familie, Spielwaren, Haushaltswaren, modischen Accessoires, Tisch- und Bettwäsche, Büchern und Kunstgewerbe.

Zur Entspannung lädt das Inner-Wheel-Café ein. Hochwertiges günstig einkaufen und gleichzeitig Gutes tun, denn alle Erlöse gehen an soziale Einrichtungen in Reutlingen, Tübingen und der Region!