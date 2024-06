Veranstaltungsort: Zukunft Gründen: Hechinger Str. 12, 72622 Nürtingen

Das „Innovation Lab – Zukunft nachhaltig gestalten“ ist ein Programm für Bürger_innen, Mitarbeiter_innen und Studierenden im Landkreis Esslingen. Wir wollen damit den Gründergeist und die Innovationskraft in der Region neu zum Leben erwecken und Talente zusammenbringen!

Im Zeitraum von vier Monaten werden die TeilnehmerInnen die Möglichkeit haben, in verschiedenen Workshops einen Innovationsprozess von der Idee bis zum Pitch zu durchlaufen. Dabei werden an den unterschiedlichen Workshoptagen verschiedene Methoden aufgegriffen, um die Teams zusammen zu führen und durch diesen Prozess voranzubringen. Auf Basis der theoretischen Inhalte werden die Teams die Ideen sukzessive weiter entwickeln und dabei durch ein erfahrenes Trainerteam und erfolgreiche Gründer begleitet. Am Ende des Programms im Juli werden die Teams ihre Ideen vor einer Jury präsentieren. Wir freuen uns auf die kreativen Köpfe aus der Region!

Unser Dank gilt auch den Sponsoren die dieses Veranstaltungsformat möglich machen.

Agenda

26. April

9-16 Uhr

Teamrollen und Problemraum

17. Mai

9-16 Uhr

Teamfindung, Interviewtechnik07. Juni

9-16 Uhr

Lösungsraum, Ideenfindung und Prototypen21. Juni

9-16 Uhr

Geschäftsmodell & Pitch Training04. Juli17-21 Uhr

Jury-Pitch und Preisverleihung

Dieses Programm wird von Digital.FuturES, dem Digital Hub im Landrkeis Esslingen, dem Projekt ZuG der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU), der Initiative MACHES der Wirtschaftsförderungen der beiden Städte Kirchheim unter Teck und Nürtingen und dem Regionalnetzwerk der bwcon initiiert.