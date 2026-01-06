Input: Wenn wir vor lauter Rassismus den Wald nicht mehr sehen

mit Josephine Jackson (ADIS)

Kulturzentrum franz.K Unter den Linden 23, 72762 Reutlingen

Impuls aus einer Schwarzen Deutschen Perspektive und Austausch zu den Themen Rassismus, Widerstand und Solidarität.

Der Workshop richtet sich an alle Interessierten. Es braucht keine Vorkenntnisse, ein respektvoller, achtsamer Umgang ist gewünscht.

Josephine Jackson (Pronomen she/her) hat Soziale Arbeit (M.A.) studiert und beschäftigt sich mit den Themen Antischwarzer Rassismus, Anti-Diskriminierung & Empowerment.

