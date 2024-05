Ins Blaue [UA]

Spritziges Theater-Event im Freibad Markwasen Reutlingen

Warum können wir stundenlang aufs Meer schauen? Welche Gedanken kommen uns, wenn wir dem Rauschen der Wellen, dem Plätschern eines Baches oder der Stille unter Wasser lauschen? Was ist so faszinierend an Freibädern, dass wir dort sommernachts einbrechen wollen? Seit jeher träumen sich Menschen ins Blaue hinein. Mit Gedichten, Opern, Theaterstücken und Liedern huldigen Künstler*innen dem Wasser. Üppig ranken sich Erzählungen um das Element, das Leben spenden und zerstören kann. Changierend zwischen Faszination, Sehnsucht, Angst und Verlust bedeutet das Eintauchen in die Welt unter Wasser ein Wagnis, bei dem alles passieren kann: vom Eintauchen in atemberaubende neue Welten bis hin zum grausamen eiskalten Tod.

Das Theater Reutlingen Die Tonne bittet zum abendlichen Spaziergang im Freibad Markwasen Reutlingen. Vorbei an Wassergottheiten, Fischpriestern, angelnden Romantiker*innen und dem Bademeister nehmen wir Sie mit auf eine Reise ins Blaue. Ein buntgemischtes Ensemble aus Tänzerinnen, Schauspieler*innen, Jugendlichen und einer Opernsängerin lädt ein, Fischchören zu lauschen und wilde Wassertänze zu bestaunen. Und in das ein oder andere Shanty miteinzustimmen. Der Choreograf Yaron Shamir ergänzt die Regie von Enrico Urbanek um Elemente aus dem Tanztheater.

Regie Enrico Urbanek || Choreografie Yaron Shamir || Bühne · Kostüme Sibylle Schulze || Musikalische Leitung · Komposition Michael Schneider || Dramaturgie Alice Feucht || Choreografieassistenz Simona Semeraro || Ausstattungsassistenz Alexandra Bechtold || Koordination inklusives Ensemble Maria Stroppel · Luise Wald || Schneiderei Kathrin Röhm || Technik · Werkstätten · Inspizienz Lukas Armbruster · Serhii But · Boris Gonzalez · Christoph Henning · Aurel Walker

Mit Julia Alfrani · Haydar Baydur · Julius Bentele · Angelica Bistarelli (Tanz) · Mia Cabraja · Bahattin Güngör · Ulrike Härter · Nina Hoehne · Seyyah Inal · Daniel Irschik · Anne-Kathrin Killguss · David Liske · Andrej Mouline (Musik) · Santiago Österle · Elias Popović · Antje Rapp · Justine Rockstroh · Samuel Roth · Michael Schneider (Musik) · Simona Semeraro (Tanz) · Aaron Smith · Siomara Speck · Chrysi Taoussanis · Liliane Zander

Besonderer Dank gilt Lukas Ebinger und Necdet Mantar für die technische Unterstützung.

Premiere am Freitag, 7. Juni 2024 um 20:30 Uhr open-air

im Freibad Markwasen Reutlingen (Hermann-Hesse-Str. 40),

Eingang Drehkreuz

Dauer: ca. 1 Stunde 40 Minuten, keine Pause

Bei schlechter Witterung keine Indoor-Variante! Infos ab 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn über den Anrufbeantworter, Tel. 07121 93770

in Kooperation mit den Reutlinger Bädern, Stadtwerke Reutlingen GmbH