Insectophobie

Lebende Riesen-Spinnen- und Insekten-Ausstellung –mit dabei die größte lebende Vogelspinne der Welt und ein Streichelzoo, in dem Besucher die Möglichkeit haben, eine Vogelspinne in die Hand zu halten.

Die Ausstellung richtet sich an Jung und Alt und lädt ein, die faszinierende Welt der Gliederfüßer hautnah zu erleben.

Erleben Sie die Faszination ungewöhnlicher Ureinwohner unserer Erde und tauchen Sie in eine lehrreiche Tierwelt ein. Ziel ist es, Grundkenntnisse über die Welt der Insekten zu vermitteln und nach und nach Angst und Ekel vor diesen Tieren abzubauen.

Wie viele Spinnentiere es auf der Erde gibt, weiß niemand genau. Die ersten Spinnen waren bereits vor 300 Millionen Jahren Bewohner unseres Planeten.

Wir präsentieren Ihnen eine lehrreiche und pädagogisch wertvolle Ausstellung mit lebenden Tieren aus allen Kontinenten. Besucher erhalten Einblicke in das Leben und Verhalten von Spinnenarten, verschiedenen Skorpionen, Riesentausendfüßlern sowie seltenen Insekten wie Käfern, Gottesanbeterinnen, wandelnden Blättern oder Gespenstheuschrecken im Großformat.

Auf einer Fläche von mehreren hundert Quadratmetern werden exotische Spinnen und Insekten in eigens dafür gestalteten Lebensräumen vorgestellt. Attraktiv eingerichtete Terrarien und eine passende Soundkulisse schaffen eine besondere Atmosphäre. Dies soll insbesondere ängstlicheren Menschen helfen, sich den Tieren zu nähern und sie nicht als bösartige Kreaturen wahrzunehmen. Detaillierte Beschreibungen von Lebensräumen, Lebensgewohnheiten und Beute jedes einzelnen Tieres runden den Besuch zu einer kleinen Bildungsreise ins Reich der Gliederfüßer ab.