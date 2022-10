INSEKTEN – EIN EINBLICK IN EINE FASZINIERENDE WELT

Rund drei Viertel aller Lebewesen auf der Erde sind Insekten, es gibt kaum einen Lebensraum, den Insekten nicht erfolgreich besiedelt haben.

Für uns spielen Insekten nicht nur als wichtige Bestäuber eine entscheidende Rolle, sie sind auch in Böden und Gewässern am Abbau organischer Substanzen beteiligt. Klimaveränderungen, aber vor allem der Rückgang vielfältiger natürlicher Lebensräume, bedrohen die Vielfalt der Insekten. Der Vortrag versucht neben den bekannten »Aushängeschildern« der Insektenwelt, beispielsweise den Libellen und Schmetterlingen, auch die »Kellerkinder« dieser faszinierenden Tierarten in ihrem Lebensraum vorzustellen.