Insekten in Gefahr - Ursachen, Konsequenzen.

Experten aus Forschung und Praxis anwesend. N.E.S.-Vogelzentrumm.

Seitdem das Bundesumweltministerium vergangenen Sommer vor einem „verheerenden Insektensterben in Deutschland“ warnte, rückt das Thema verstärkt in den Fokus von Medien, Politik und Landwirtschaft. Ist das alles nur ein Hype? Befindet sich die Diskussion zum Insektensterben in einer „Wolke der Unwissenheit“, wie der Deutsche Bauernverband meldete? Welche Erkenntnisse haben Wissenschaft und Praktiker dazu? Auf der ganztätigen Fachtagung fasst Dr. Andreas Krüß vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) den aktuellen Kenntnisstand zusammen und Jürgen Trautner von der Arbeitsgruppe Tierökologie und Planung in Filderstadt zeigt Handlungsfelder und vorrangige Schutzmaßnahmen für Insekten auf. Von Erfahrungen und Eindrücken aus Politikberatung und Öffentlichkeitsarbeit berichtet Prof. Dr. Josef Settele vom Helmholz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Am Nachmittag referiert Dr. Jürgen Hetzler, wie es der Stadt Heilbronn gelingt, mit ihrem Agrarumweltprogramm in Kooperation mit Landwirten die biologische Vielfalt zu fördern. Der Holzkäferspezialist und freie Gutachter Dr. Ulrich Bense beschreibt am Beispiel der Totholzkäfer die Tendenzen der im Wald lebenden Insekten. Wer das Thema vertiefen möchte, kann nach den Vorträgen noch an einer geführten Exkursion teilnehmen. Allerdings ist die Teilnehmerzahl bei der Exkursion auf 20 Personen begrenzt. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Eingang der Anmeldung.