Der Deutsch-Afrikanische Verein Heilbronn e.V. lädt wieder zu seinem Kulturfestival „Inside Afrika“ ein. Das bunte Programm rund um den afrikanischen Kontinent beginnt um 13 Uhr und ist voll gespickt mit Trommeleinlagen und Akrobatik. Doch auch kritische Themen werden beleuchtet, so z. B. mit dem Umwelt-Vortrag „Westliches Konsumverhalten und die Auswirkungen auf den afrikanischen Kontinent“ um 17.30 Uhr mit anschließender Podiumsdiskussion in Kooperation mit der Stabsstelle Partizipation und Integration. Die Kleinen kommen mit einem Kinderprogramm ebenfalls auf ihre Kosten und wer hungrig ist, kann seinen Gaumen mit afrikanischen Köstlichkeiten verwöhnen. Wer Lust hat, ist herzlich eingeladen in die Zigarre (Achtungstraße 37) zu kommen. Der Eintritt ist frei, das Abendprogramm mit Live-Musik und After-Show-Party kostet 5,00 EUR. Weitere Informationen zum Programm erhalten Sie unter https://davh.worldcitizenship.com/