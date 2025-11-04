InSight - Psychologie im Fokus: Depressionen im Alter

Ein Vortrag mit Lena Kittel, Psychologische Psychotherapeutin der Verhaltenstherapie, am Dienstag, 04. November um 19:30 Uhr im Kurhaus – Kursaal.

Depressionen im Alter – eine unterschätzte Herausforderung.

Während psychische Erkrankungen bei jungen Menschen zunehmend Aufmerksamkeit erhalten, wird die Depression im höheren Lebensalter häufig als normale Alterserscheinung abgetan. Doch das ist ein gefährlicher Irrtum.

Frau Lena Kittel, Psychologische Psychotherapeutin der Verhaltenstherapie wird in diesem Vortragerläutern, warum Depressionen im Alter auftreten, welche Folgen Sie haben und was man dagegen tun kann.

Dabei werden die besonderen Risikofaktoren älterer Menschen betrachtet, die ihre Anfälligkeit für Depressionen erhöhen können. Ziel ist es, die Betroffenen und Familienangehörigen zu sensibilisieren und praxisnahe Ansätze für den Umgang mit gefährdeten älteren Menschen aufzuzeigen.

Neben wissenschaftlichen Erkenntnissen sollen präventive Strategien und Möglichkeiten der Unterstützung in Ansätzen vermitteln werden.

Dieser Vortrag richtet sich demnach an alle, die erste Einblicke in dieses Thema erhalten möchten, sei es Pflegepersonal, Betroffener, Angehöriger oder Interessierter.

Der Vortrag „Depressionen im Alter“ findet in der Reihe „InSight – Psychologie im Fokus“ statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.

Veranstaltungsbeginn:

19:30 Uhr

Referent:

Lena Kittel, Psychologische Psychotherapeutin der Verhaltenstherapie

Veranstaltungsort:

Kurhaus - Kursaal

Informationen im

GästeService

im Haus des Gastes im Kurpark

Telefon +49 7931 9650

E-Mail: info@kur-badmergentheim.de

- Änderungen vorbehalten -