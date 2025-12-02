InSight - Psychologie im Fokus: Suizidgefährdung erkennen

Vortrag mit Dennis Kaevski, Leitender Therapeut KJP Kitzberg-Klinik, am Dienstag, 02. Dezember um 19:30 Uhr im Kurhaus - Kursaal.

Im Vortrag „Suizidgefährdung erkennen“ widmet sich Dennis Kaevski, Leitender Therapeut für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Kitzberg-Kliniken der Erkennung und Prävention von Suizidalität, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Beleuchtet werden Warnsignale, altersbezogene Risikofaktoren sowie die Rolle von psychischen Belastungen und sozialen Einflüssen.

Ziel ist es, Zuhörer zu sensibilisieren und praxisnahe Ansätze für den Umgang mit gefährdeten jungen Menschen aufzuzeigen. Neben wissenschaftlichen Erkenntnissen sollen präventive Strategien und Möglichkeiten der Unterstützung in Ansätzen vermittelt werden, um die Resilienz und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu stärken.

Der Vortrag „Suizidgefährdung erkennen“ findet in der Reihe „InSight – Psychologie im Fokus“ statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.

Veranstaltungsbeginn:

19:30 Uhr

Referent:

Dennis Kaevski, Leitender Therapeut KJP Kitzberg-Klinik

Veranstaltungsort:

Kurhaus - Kursaal

Informationen im

GästeService

im Haus des Gastes im Kurpark

Telefon +49 7931 9650

E-Mail: info@kur-badmergentheim.de