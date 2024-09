Wege aus der emotionalen Erschöpfung.

Vortrag mit Chefarzt Dr. med. M. Jähnel, Kreiskrankenhaus Psychiatrie Tauberbischofsheim

Das Burnout-Syndrom ist ein aktuell inflationär gebrauchter Begriff, dessen Abgrenzung zu depressiven Erkrankungen unscharf ist. Herbert Freudenberger, ein deutsch-amerikanischer Psychiater und Psychoanalytiker, hat das Syndrom 1975 beschrieben als Reaktion auf chronische Stressoren in psychosozialen Berufen. Nach Freudenberger lautet die Burnout-Faustformel: „Ich habe viel zu viel über viel zu lange Zeit für viel zu viele andere und mit viel zu wenig Rücksicht auf mich selbst gearbeitet“.

Inzwischen ist das Burnout-Syndrom in unserer hektischen, getriebenen Leistungsgesellschaft jedoch in nahezu allen Lebensbereichen und Berufen zu finden. Neben Ursachen, die in der modernen Leistungsgesellschaft und ihrer Arbeitswelt zu suchen sind, disponieren auch bestimmte Persönlichkeitseigenschaften dazu. Die Übergänge zwischen einem Burnout-Syndrom und einer (Erschöpfungs-)Depression sind fließend. Neben den Symptomen und Erkennen des „Ausbrennens“ sollen Bewältigungs- und Vorbeugestrategien ein Hauptaspekt des Vortrages sein.

Der Vortrag "Das Burnout-Syndrom - Wege aus der emotionalen Erschöpfung" findet in der Reihe "InSight - Psychologie im Fokus" statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.