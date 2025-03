Inspiration Ernährung - Präventionskurs mit meditativen Übungen als Begleitung zur Ernährungsumstellung

Florian Reistle - Heilpraktiker, Diätassistent, Koch

min. 4 - max. 10 TN

225,-€ für 9 Termine á 60 Minuten (bei späterem Einstieg anteilig 25€ pro Einheit)

Anteilige Kostenerstattung Ihrer Krankenkasse für Präventionsangebote von ca. 100€ möglich - Fragen Sie bei mir nach.

Termine

Jeweils Donnerstag 19-20Uhr

27.03. I 03.04. I 10.04. - Osterferien

08.05. I 22.05. I 05.06. - Pfingstferien

10.07. I 17.07. I 24.07. - Sommerferien

"Der Mensch ist, wie er sich zur Nahrung in Beziehung bringt." Heinz Grill

Dieser Kurs ist für Alle geeignet, die durch solide meditative Übungen eine intensivere spirituell orientierte Beziehungsgestaltung zum Essen und zu ihrer Gesundheit suchen. Wir gestalten die Stunden mit angeleiteten Meditationsübungen, leichte Betrachtungsübungen sowie inspirierender Textarbeit. Im Mittelpunkt stehen dabei die einzelnen Lebensmitteln, Gerichten und Getränken: denn diese schenken uns Lebenskraft, die wir in Form eines Gesundheitsgefühls in unserem Körper wahrnehmen können. Diese aus logischen Gründen existente und dennoch geheimnisvolle Lebenskraft lernen wir im Kurs besser kennen. Somit entfalten wir als Übende eine einfache aber dennoch freud- und beziehungsvolle Tätigkeit im Umgang mit der Nahrung. Damit steht nicht nur die körperliche Gesundheit im Mittelpunkt, sondern - über die intensivere Beziehungsaufnahme zur Nahrung - auch die seelische und geistige Gesundheit des Menschen. Denn was bleibt vom Menschen übrig, wenn diese wesentlichen Bereiche vergessen werden?

"Wer sich Steine zu essen gibt, dessen körperliche Tätigkeit erstirbt. Gleiches gilt - im übertragenen Sinne - für die Seele und den Geist." (Sinngemäß zitiert nach) R.Steiner

Diese in der Kleingruppe gemeinsam praktizierten Übungen sind unter anderem hervorragend dazu geeignet, eine Ernährungsumstellung zu begleiten, zu verstetigen und lebendig zu halten. Gezielt geführte Atemübungen wie auch einzelne Körperübungen runden den Kurs ab. Inspiration bieten dabei die Texte und Übungen von Heinz Grill wie auch Rudolf Steiner und gelegentlich auch von weiteren Autoren.

Kein Vorwissen benötigt - Einstieg auch im laufenden Kurs möglich.

"Natur hat weder Kern noch Schale

beides ist sie mit einem Male

dich prüfe du nur allermeist

ob du Kern oder Schale seist"

J.W.Goethe