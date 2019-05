„Inspiration Natur“ – Ausstellung vom FotoStammtisch Dettenhausen

01.06. – 14.07.2019, Kulturhaus Forum Fränkischer Hof Bad Rappenau

Samstags & Sonntags von 14:00 – 17:00 Uhr

In der Sommerausstellung im Kulturhaus werden Naturfotografien von 9 Fotografen des FotoStammtisch Dettenhausen gezeigt. Martin Götz, Guido Gutje, Claus Iden, Beatrix Hanko, Ulrich Mattes, Horst Schillig, Klaus Schüle, Dietmar Siedeck und Sascha Wolf lassen den Betrachter miterleben, wie sie die Welt durch die Linse ihrer Kamera sehen.

Der FotoStammtisch Dettenhausen hat sich im Jahre 2009 unter der Leitung des Fotografen Claus Iden gegründet. Derzeit hat der FotoStammtisch 14 Mitglieder, die sich jeweils am letzten Mittwoch eines Monats im Fotostudio von Claus Iden in Dettenhausen zusammenfinden, ihre neuesten Fotos vorstellen und diskutieren. Es handelt sich um engagierte Fotofreunde aus der Region, die sich mit der Digitalfotografie auseinandersetzen.

Was ist unsere Motivation?

Das Festhalten eines überraschenden Augenblickes, einer besonderen Stimmung oder ein außergewöhnlicher Blickwinkel sind für uns echte Herausforderungen.

Auf der Suche nach Neuem, Interessantem und Ungewöhnlichem reizen uns vor allem solche Motive, die man glaubt zu kennen, aber so noch nicht gesehen hat.

Die Fotografie bietet auf wunderbare Weise die Möglichkeit, körperlich und geistig rege zu sein: Die Bewegung in der Natur, das Entdecken und Fotografieren der Dinge um uns, als auch das Erforschen ihres Wesens.

Wer fotografiert, muss sich intensiv mit Fototechnik auseinandersetzen. Entdeckerfreude und Kreativität sind die prickelnden Komponenten in der Fotografie. Obwohl wir uns gerne in der Natur aufhalten, sind Landschaftsfotos nicht das Einzige, was uns interessiert. Das Betätigungsfeld ist unendlich. Diskussionen und Workshops machen das FotoStammtisch-Leben spannend und abwechslungsreich.

Die Ausstellung „Inspiration Natur“ vom FotoStammtisch Dettenhausen im Kulturhaus Forum Fränkischer Hof, Heinsheimer Str. 16 in Bad Rappenau, wird am Samstag, dem 01.06.2019, um 15:00 Uhr eröffnet. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Die Ausstellung ist anschließend bis zum 14.07.2019 jeden Samstag und Sonntag von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.