Inspired by Illusions & there's a light

Illusionen.

Sie spielen mit unseren Gedanken. Fiktionen wirken scheinbar real. Sie offenbaren neue Sichtweisen, wecken trügerische Hoffnungen. Sie sind Imagination und Trugbild zugleich. So oder so ähnlich könnte man die Inspiration für unsere Musik beschreiben, die sich im Spannungsfeld zwischen den Genres Postrock/-metal, Alternative und Progressive bewegt. Unser Sound entsteht aus dem Zusammenspiel ganz verschiedener Elemente, immer instrumental und abgerundet mit Delay, Reverb und Distortion. Sphärisch dahingleitende Klangflächen, feine Melodielinien, drängend harte Ausbrüche und rhythmische Akzente spannen ein breites Panorama der Gefühlslagen auf, in das man sich auf unterschiedliche Weise fallen lassen kann – aber Vorsicht! Man sollte sich nie allzu sicher sein, um welche Realitätsebene es sich gerade handelt, denn der Eindruck könnte täuschen, und die Illusion möglicherweise zerspringen. Mit unserem neuen Album interferences geht die begonnene Reise weiter. Es feiert die Schönheit des Augenblicks und erinnert zugleich an die Vergänglichkeit. Die Songs tragen Spuren von Resonanz und Reibung, von Harmonie und Störung, und sie fangen nicht nur die Fragilität des Daseins ein, sondern auch seine Intensität - ein Echo der Interferenzen. Gemeinsam ist die Reise immer schöner, deswegen kommt und feiert mit uns den Release von interferences! Als ganz besondere Begleitung und Unterstützung am Abend werden There's a Light die Wände zum Wackeln bringen.