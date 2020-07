An sechs Donnerstagen im August und im September ist die Wasserbühne der Ort für ein ganz besonderes Kulturprogramm. Nach dem Publikumserfolg auf der BUGA 2019 lädt der Dachverband Netzwerk der Kulturen in Kooperation mit Heilbronn Marketing und der Stabsstelle Partizipation und Integration zum „Sommerabend der Kulturen“ an den Neckar. Musiker und Tänzer aus zehn Kulturen teilen ihre Lebensfreude in Form von künstlerischen Darbietungen aller Art.

Instrumentalmusik von China bis nach Afrika

Am 3. September gibt der Deutsch-chinesische Verein einen Einblick in seine Kultur: Die Aufführung beginnt mit dem Spiel auf dem chinesischen Hackbrett Yangqin und der traditionellen Pipa, gefolgt vom Schattenboxen, dem Taijiquan. Flankiert wird ihre Darbietung von typisch chinesischen Tänzen. Zarte Klänge der Gitarre, gespielt von Elif Taskin, folgen auf der Fährlebühne. Taskin wird vom afrikanischen Trommelkünstler Maobe begleitet.

Ein Feuerwerk aus Tanz und Musik

Die Abschlussveranstaltung dieser Reihe am 10. September startet mit einer feurig-brasilianischen Darbietung der Jugend-Tanzgruppe von Beija-Flore-Brasil-Mirim gefolgt von Nefes Art of Dance, einer Gruppe, die die Tanztradition der Schwarzmeer-Region und der Ägäis vorführen. Auf französische Klänge von Etienne und Kathrin Dusserre (Balladen und Französische Chansons) folgen am Ende des Abends Katerina Polischuk und Amandine Affagard-Galiano mit Querflöten- und Gitarrenmusik aus der Ukraine und der Klassik des 18. Jahrhunderts.