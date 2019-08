Instrumente Live! In der Bibliothek

Bücher anlesen, die Seiten eines Magazins durchblättern, eine Trompete oder Gitarre ausprobieren, Lehrer der Musikschule persönlich kennen lernen und Lesefutter für das Wochenende mitnehmen – Wort und Ton kommen an diesem Samstag in der Bücherei zusammen. Die Öffnungszeit wird verlängert, damit zum Lesen, Ausprobieren und Spielen in Muße Zeit bleibt. Alle Instrumente können von Kindern aber auch von Erwachsenen angespielt werden. Die Lehrkräfte helfen bei den ersten Schritten. Die Schulleitung gibt Ihnen Auskunft zu allen Unterrichtsangeboten und Organisationsfragen. Für eine kleine Bewirtung ist gesorgt.