Intakt Mötzingen

Im Intakt haben sich knapp 30 Frauen und Männer aus Mötzingen und Umgebung zusammengefunden, die eines gemeinsam haben: Spaß an der Musik und Freude am Singen. Wir geben Konzerte, singen auf Vernissagen, auf Hochzeiten sowie zu privaten und betrieblichen Anlässen. Unser Repertoire ist breit gefächert. Lassen Sie sich bei einem unserer Konzerte in die wunderbare Welt der Musik entführen!

Sie singen in Englisch und Deutsch: Hits aus Pop und Rock, jazzige Arrangements, Gospels, Spirituals, Schlager, Songs aus Afrika und Lateinamerika.