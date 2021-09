Integraler Salon

Bei den Treffen des Integralen Salons geht es um die Vertiefung und Anregung einer integralen Lebenspraxis, die maßgeblich durch den amerikanischen Philosophen Ken Wilber geprägt ist. Am Do. 21.10. um 20:00 Uhr erleben die Teilnehmenden im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen interaktiv und spielerisch ein neues Bewusstsein, die eigene Entwicklung, verschiedene Rollen und unterschiedliche Arten gelungener Kommunikation. Sie spannen den Bogen zum größeren Ganzen und tragen die Impulse und Achtsamkeit des Abends in ihren Alltag.

In deutscher Sprache

Ort: d.a.i.-Saal

Eintritt frei, 3G-Nachweis Voraussetzung zur Teilnahme

Infos zum Integralen Salon auch online @ www.integraler-salontuebingen.de