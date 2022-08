Integration - Krabbeln - Laufen - Lernen!

Für Eltern von Babys und Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren

Viele Kinder haben Lernschwierigkeiten und ihre Eltern sind gestresst. Meistens fällt das erst in der Schule auf. Oftmals kann man nachvollziehen, dass diese Kinder nicht gekrabbelt sind. Sie erhalten beim Vortrag von Sabine Brosi die komplette Hintergrundinformation, was es mit der Integration, dem Krabbeln, Laufen und Lernen auf sich hat. Ebenso erhalten Sie Tipps im Alltag an die Hand, wie Sie ihr Kind unterstützen können, auch dann noch, wenn es bereits in der Schule ist.

