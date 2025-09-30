Arzt im Gespräch.

Vortrag mit Dr. Anne Scherer-Quenzer, Leiterin der Tagesklinik für Integrative Medizin und Onkologie an der Hufeland Klinik Bad Mergentheim, am Dienstag, 30. September um 19:30 Uhrim Kurhaus – Kursaal.

Blähungen, Bauchschmerzen, Völlegefühl, wechselnder Stuhlgang – Millionen Menschen in Deutschland leiden an funktionellen Magen-Darm-Beschwerden wie dem Reizdarmsyndrom oder Reizmagen. Obwohl organisch häufig keine Auffälligkeiten festgestellt werden, sind die Symptome für Betroffene oft sehr belastend. Nicht selten endet die ärztliche Diagnose mit dem Satz: „Die Untersuchungen waren unauffällig – also muss ich wohl damit leben?“

Im Fokus des Vortrags stehen dabei vor allem das Reizdarmsyndrom und der Reizmagen – zwei häufige, aber in ihrer Komplexität oft unterschätzte Krankheitsbilder. Die Referentin zeigt auf, wie moderne komplementärmedizinische Ansätze helfen können, das komplexe Zusammenspiel aus Darmmikrobiom, Ernährung, vegetativem Nervensystem und Stressverarbeitung besser zu verstehen und gezielt zu behandeln. Denn gerade bei funktionellen Beschwerden, bei denen die klassische Diagnostik keine eindeutigen Ursachen liefert, bietet die Integrative Medizin individuelle und ganzheitliche Therapieoptionen – jenseits rein symptomatischer Behandlungsstrategien.

Integrative Medizin verbindet schulmedizinisches Wissen mit bewährten komplementärmedizinischen Verfahren – etwa aus der Naturheilkunde, der Ernährungsmedizin oder der Mind-Body-Medizin. Ziel ist es, die Patient:innen in ihrer Gesamtheit zu betrachten und Behandlungen auf ihre persönlichen Bedürfnisse abzustimmen.

Der Vortrag „Integrative Medizin bei Magen-Darm-Beschwerden“ findet in der Reihe „Arzt im Gespräch“ statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.