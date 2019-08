Intensiv Workshop Stuttgart

Wer schon immer mal einen Blick hinter die Kulissen des Showbusiness werfen wollte und einen Eindruck von der Arbeit der Stage School erhalten möchte, sollte sich diesen Workshop nicht entgehen lassen!

Der 6-tägige Workshop in Stuttgart beinhaltet ein intensives Training in Tanz, Gesang und Schauspiel und wird von den Profidozenten der Stage School durchgeführt. Am ersten Tag findet eine Audition statt, in der die Teilnehmer ihren vorhandenen Kenntnissen entsprechend in verschiedene Gruppen eingeteilt werden.

Bei entsprechender Qualifikation, kann der Workshop die Aufnahmeprüfung für die dreijährige Profiausbildung ersetzen. Die Stage School ist Deutschlands größte und erfolgreichste Schule für Performing Arts. Seit 25 Jahren werden hier junge Talente in einer intensiven dreijährigen Ausbildung zu Vollprofis des Showbusiness gemacht.

Teilnahmealter: 16 bis 28 Jahre