inter:Komm! Open AIr

Auch zum 5. inter:Komm! Festival haben wir wieder Künstler*innen eingeladen, die Weltmusik spielen im besten Sinne. Weltmusik nicht als reine Folklore, sondern als etwas musikalisch Eigensinniges abseits des Mainstreams, eine Mischung der Stille, die Vertrautes und Ungewohntes gleichermaßen beinhaltet.

Moonlight Benjamin

Hier kommt zusammen, was zusammen gehört... oder zumindest perfekt zusammen passt. Moonlight Benjamin fusioniert die Voodoo Rhythmen und Melodien ihrer Heimat mit ins Hier und Jetzt gebeamten 70s Blues, Rock. Die Spannung, die dabei zwischen den archaischen Melodien in Moonlights teif berührender Stimme und den fetten Gitarrenriffs entsteht, schafft eine ganz neue explosive Form von Voodoo Trance. Ihr aktuelles Album "Sitane" ist das dritte Album in Moonlight Benjamin "Solo"-Karriere.

Sie wurde 1971 auf Haiti geboren, wuchs in einem protestantischen Waisenhaus auf und lernte das Singen erstmal in der Kirche. Doch das war schon bald nicht mehr der richtige Rahmen, und sie ließ Kirchenlieder und Gospel hinter sich auf der Suche nach ihrem eigenen musikalischen Ausdruck.

"Ich sehnte mich nach Musik. Und nach einigen Jahren in einem Portestantischen Waisenhaus spürte ich den dringlichen Wunsch, mich mit einer eigenen Kultur auseinanderzusetzen. In der Kirche zu singen war nicht mehr genug für mich. Ich fühlte mich fern von meinen Wurzeln und spürte die Notwendigkeit, mich mit mir selbst zu konfrontieren - die Stärke der Erde zu spüren, die Stärke meines Landes - die uralte Stärke, die Haiti ausmacht."

Das hat sie gefunden, und genau das ist es, was die Kraft ihrer Musik ausmacht und die Essenz ihres künstlerischen Schaffens darstellt. Nachdem sie mit vielen Haitianischen Künstler*innen zusammengearbeitet hatte, kam Moonlight Benjamin 2002 nach Europa und begann nach einigen Bandprojekten vor 12 Jahren ihre „eigene“ Karriere.

2009 wurde Moonlight Benjamin zur Voodoo Priesterin initiiert, und innerhalb ihrer eigenen Musik war es ihr immer ein besonderes Anliegen, die Kultur, Musik und Geschichte Haitis in Europa bekannter zu machen. Neben ihren eigenen Platten arbeitet sie seit 2013 mit dem Saxophonisten Jacques Schwart-Bart und dem Pianisten Omar Sosa zusammen (Projekte: „Jazz Racine Haiti“, „Voodoo Jazz Trio“, „Creole Spirit“).

Für ihre eigenes drittes Album hat sie mit dem Jazz-Rock Gitarristen und Arrangeur Matthis Pascaud den perfekten Partner gefunden. Auf „Siltane“ präsentieren sie eine zeitgenössische Blues-Rock Variante der Creole Kultur aus Moonlight Benjamins Heimat Haiti, die „das Feuer und die Seele des Haitianischen Volkes“ tief in sich trägt. Und diese Kultur ist geprägt vom ständigen Kampf um Anerkennung, obwohl Haiti die erste offiziell

anerkannte „Black Republic“ der Welt war.

Il Civetto

Erstmals zu hören war die Band 2010. Spontan - Auftritt in der U-Bahn, plötzlich tanzt der Waggon und einer der Fahrgäste bucht die Band für eine Party. Dann ging plötzlich alles schnell. Inzwischen haben IL CIVETTO über 250 Konzerte im In- und Ausland gespielt, hatten Auftritte in Berlins angesagtesten Clubs, dutzenden Festivals und Releases auf Eastblok Music und Acker Records. Auf der Bühne kreieren sie aus Akustik-Gitarre und Bass, Ukulele, Klarinette, Saxophon und einem selbst zusammengestellten Percussion-Set immer wieder aufs Neue Musik mit einem ganz eigenen Sound und Wiedererkennungswert. Latino-Leidenschaft trifft auf orientalische Mystik. Handgemacht von Berliner Jungs. Nie zu brachial, immer tanzbar.

Mian Ensemble

Das Mian Ensemble sind fünf Musiker*innen, die hier in der Region leben und die auf einzigartige Weise verschiedenste Musikwelten zusammenbringen. Zum Repertoire gehören sowohl traditionelle Stücke als auch Eigenkompositionen. Egal, ob arabisch oder persisch, "balkanesisch" oder latein-amerikanisch – die Freude am Spielen steht im Vordergrund.

Der Bandname Mian spricht für sich: Es ist das persische Wort für “dazwischen”, der Ort wo alles zusammenfindet.

Aftershowparty:

MIXED MUSIC MIT DJ LAIBAMBA

Africanbeats - Reggae - Latin - HipHop

In Reutlingen ist DJ Laibamba bereits bekannt durch den Easy Sunday und die Africa Night. Die Africa Night, auch One Love Party genannt, zeichnet sich aus durch eine Mischung aus Afro Beats, Reggae, Latin und HipHop. Das Ganze wird untermalt durch die MC Beiträge von DJ Laibamba.