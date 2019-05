inter:Komm! Open AIr

Auch zum 5. inter:Komm! Festival haben wir wieder Künstler*innen eingeladen, die Weltmusik spielen im besten Sinne. Weltmusik nicht als reine Folklore, sondern als etwas musikalisch Eigensinniges abseits des Mainstreams, eine Mischung der Stille, die Vertrautes und Ungewohntes gleichermaßen beinhaltet.

47 Soul

Haltet Ausschaunach 47 Soul! Die Band mit palästinensischen Wurzeln in einer der vielversprechendsten Newcomer aus dem Nahen Osten. Sie präsentiert der Welt ihr eigenes, einzigartiges Genre mit dem Namen "Shamstep" - eine kraftvolle Mischung aus traditioneller Straßenmusik der "Sham"-Region (Palästina, Libanon, Jordanien, Syrien), elektronische Beats sowie Einflüsse aus Funk, Hip-Hop und Rock. Auf Melodien, welche schon seit Jahrhunderten durch die arabische Welt schallen, packen 47Sould analoge Synthesizer-Sounds, hypnotische Gitarre und aufrüttelnde Strophen auf Englisch und Arabisch.

Ihre erste Hit-Single "Intro to Shamstep" hat bereits über 4 Millionen Aufrufe auf Youtube erreicht - und die Zahl steigt schnell weiter. 47Soul live sind ein einmaliges Erlebnis mit sehr hohem Energie-Level. Jede einzelne Show endet in unermüdlichen, trancearing Tänzen - sowohl auf der Bühne, als auch im (meist jungen) Publikum davor.

Nachdem die Gruppe 2013 in Jordanien gegründet wurde und die ersten Tracks im Nahen Osten veröffentlichte, haben die vier talentierten Musiker in London ihr neues zu Hause gefundn. Sie haben bereits vier Festival-Tourneen durch Großbritannien (z. B. Glastonbury, Womad, Boomtown Fair, Shambala, Bestival) gemacht und einge der besten Locations in London ausverkauft. Der Sommer 2017 bringt ihnen das Roskilde Festival, Esperanzah, Amsterdam Roots, Sfinks, c/o Pop, Reeperbahn Festival und viele weitere Konzerte in ganz Europa. Im September folgt die erste Clubtour durch Deutschland, die Schweiz und Skandinavien.

Nach der erfolgreichen "Shamstep" EP folgt im Herbst 2017 ihr heißerwartetes Debüt-Album, "Balfron Promise". Die Thematik des Albums ist sowohl vom heutigen, modernen London inspiriert, als auch von der teilweise Jahrhunderte alten Politik des Nahen Ostens, welche 47Soul auch heute noch prägt. Sozial aktuell und lyrisch raffiniert, hat "Balfron Promise" alle Elemente eines pulsierenden, Grenzen sprengenden Albums, welches musikalische Freiheit verkörpert. Wir laden dich ein, Teil dieser aufregenden Reise zu werden!

Malaka Hostel

Global Umpa Music! Das ist völlige Eskalation auf der Bühne! Die Kojoten rufen zum Tanze! Wenn der Wahnwitz brodelt, fühlen sich die Weltenbummler zuhause. Und ihr Zuhause, das ist zuallererst die Bühne. Doch was heißt hier Bühne? Wenn Malaka Hostel auftreten, reißen sie spielend die unsichtbare Mauer zwischen Band und Publikum nieder. Sie singen spanisch, deutsch, tschechisch oder englisch - Musik ist ihre "World Language". Folkloristisches, egal ob vom Balkan oder aus den Anden, finden seinen Platz - getragen von Malaka Hostels groovenden Beats, während die aus Trompeten und Mundharmonika bestehende Brass Section losspurdelt. Da finden Ska, Polka, Balkan-Beats und Rockriffs genauso gut zusammen wie Gipsy-Swing, Folk oder griechischer Rebetika, Mit ihrem Album "Dizko Fatale" tanzen die sechs Musiker virtuose und ohne Berührungsängste durch das Dickicht aktueller und beinahe vergessener Musikgenres.

SIe haben die Welt und ihre Bewohner in ihrer wahnwitzigen Vielfältigkeit erlebt, lieben gelernt und in sichaufgesogen.

Malaka Hostel entwickelten sich schnell von einem regionalen Geheimtipp (sie kommen aus Freiburg) zu einer Band, die europaweit auf Tourneen und Festivals den Ruf erlangen, mit wilden Kojotengesängen und ihrer energiegeladenen Live-Präsenz jedes Publikum in ihren Bann zu ziehen.

Nach einer EP im Jahre 2015 erschien im März 2019 der erste Longplayer "Diszko Fatale", mit dem sich die bunte Truppe auf Abenteuerreise begibt. Die frech-sympathischen Querköpfe kennen nur eine Destination: kollektive Tanz-Ekstase!

Dizko Fatale, Amore Total!

TALKProjekt

Das TALKProjekt ist back! Das Hip-Hop Jugendprojekt bringt nun im sechsten erfolgreichen Jahr die berühmte TALKShow auf die Bühnen des Landes! Ein Schuljahr lang erschufen über 50 junge Teilnehmer*innen Raptexte und Hip-Hop Tanzchoreografien, um sich gegen Diskriminierung starkzumachen und ihren Meinungen, Erfahrungen und Geschichten eine Stimme zu geben. Hier präsentieren sich die Newcomer Baden-Württembergs! Die Show bietet perfekt abgestimmten Mix aus wechselnden Tanz & Rap Performance, die durch fette Beats und visuelle Projektionen abgerundet werden.

Pizzico Di Sole

Die Band mit Sandra Dell‘Anna (Gesang/Gitarre), Manfred Zmeck (Kompositionen), Miguel Omar Berberena (Keyboard/Percussion) und Matias Collantes (Gitarre/E-Gitarre/Background Gesang) bringen mit ihren Songs, eine Mischung aus Pop, Jazz und Latin, die Sonne ins Herz. Akzente setzen die Musiker mit Rhythmus und Sanftheit. Romantik entpuppt sich als Seelenbalsam, Melancholie und Herzschmerz wird zu ausgelassener und temperamentvoller Freude am Leben. Die Bandmitglieder mit unterschiedlichen Wurzeln aus Deutschland, Italien, Puerto Rico und Argentinien verflechten bunte Vielfalt mit Harmonie. Dadurch entsteht ein international geprägter Musikstil.

So wurde Pizzico di Sole beim 35. Deutschen Rock und Pop-Preis 2017 in Siegen für die beste Single des Jahres „Questo mondo“ (Diese Welt) mit dem 1.Platz ausgezeichnet. Bereits 2016 eroberte die Band mit „Tracce di noi“ (Spuren von uns) die Herzen der Jury und des Publikums beim 34. Deutschen Rock & Pop Preis in Siegen. Vier Preise brachten sie für das beste Pop Album, für die zwei besten Kompositionen und für die beste Pop Sängerin nach Hause.

Die Sängerin Sandra Dell’Anna hat ihre inneren Bilder und Visionen, ihre Emotionen, Wünsche und Träume sowie ihre pure Lebenslust in sensible Texte gefasst, die der Berliner Musiker Manfred Zmeck in gefühlvollen Tönen inszeniert. Mittlerweile bereichern internationale Musiker die Band mit Ihren individuellen Erfahrungen, was die Kompositionen von Sandra Dell’Anna und Manfred Zmeck wilder, freier und lebendiger werden lässt.

Mit stimmigem Singer/Songwritertum, angejazzten Popsongs und zerbrechlichen Rock Balladen wird Pizzico di sole zu einem Hauch von Sonne der uns streift und lässt Gänsehaut Feeling auf unserer Haut kribbeln.