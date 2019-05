inter:Komm! Open AIr

Mit inter:Komm! möchten wir eine Plattform bieten, auf der Menschen sich herkunfts-, generations- und orientierungsübergreifend mischen können, zwanglos miteinander in Kontakt kommen – und wo alle etwas Eigenes einbringen und etwas für sie Neues, Ungewohntes finden können. Wir haben Künstler_innen eingeladen, die Weltmusik spielen im besten Sinne. Weltmusik nicht als reine Folklore, sondern als etwas musikalisch Eigensinniges abseits des Mainstreams, eine Mischung der Stile, die Vertrautes und Ungewohntes gleichermaßen beinhaltet.

ab 13.30

Einlass

ab 14:00

inter:Komm! klingt

Bands der Kulturwerkstatt e.V. präsentieren ihre Musik

ab 15:15

Kinderprogramm mit:

Clown Paul spielt Circus

Mitmachtheater für Kinder ab 3 Jahre

BamBam – Band

Bandmusikspaß für die ganze Familie

ab 17:40

Tanzaufführungen des

griechischen Tanzvereins "ORPHEAS" e.V. Reutlingen

dialog e.V.

18:30

Ende

außerdem noch:

Kinderschminken,

Mitmachangebote des görls e.V. ,

Bastelstation des dialog e.V.

Grafittikunst des mediakids e.V.

Ausstellung des Gr. Tanzvereins "ORPHEAS" e.V. Reutlingen

und einiges mehr!

KULTURWERKSTATT e.V. REUTLINGEN

Unsere Einrichtung steht für kreative Jugendkulturarbeit, Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit. Wir bieten in den Bereichen Musik, Computer und Medien innovative Projekte, vielfältige Schulkooperationen und spannende Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderung an.

Die Kulturwerkstatt ermöglicht mit ihren erlebnisreichen und sinnvollen Angeboten jungen Menschen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, soziales Verhalten zu lernen und selber Wege zu finden, Probleme im eigenen Leben zu lösen.

Die Angebote der Kulturwerkstatt sind in zwei Bereiche aufgeteilt. In der Musikwerkstatt können angeleitete Bandprojekte und Workshops wahrgenommen werden. Für die Arbeit mit den Medien Computer sowie Video- und Digitalkamera bietet die Computerwerkstatt zahlreiche Kurse und Projekte.

CLOWN PAUL SPIELT CIRCUS

Mitmachtheater für Kinder ab 4 Jahre

Hereinspaziert! Hereinspaziert!...

Clown Paul freut sich mit den Zuschauern auf die Zirkusvorstellung.

Super, denn im Circus gibt es viel zu Erleben: Löwenbändiger, Seiltänzer, Akrobaten, Zauberer, Jongleure und .. Schon kann es losgehen.-

Aber wo sind all die Artisten, Akrobaten und wilden Tiere? Muss die Vorstellung ausfallen?- Nein, das darf nicht sein! Denn dann spielt eben Clown Paul selbst Circus!

Die Kinder müssen helfen und mitmachen, damit es schließlich heißt: Manege frei!

BAMBAMBAND

Die BamBamBand lädt am ein zum mitmachen, mitsingen, tanzen und träumen bei fröhlichen Ohrwürmern, kauzig verrückten Indie-Rock-Liedern und verliebt phantastischen Balladen. Augenzwinkernde Geschichten über Menschen, Tiere, Pflanzen, gesungen von Mann und Frau, instrumentiert mit Klavier, Geige, Gitarre, Schlagzeug und Bass, treffen sich zum herzerfrischenden Bandmusikspaß für die ganze Familie. Genießbar von 2 – 99 Jahren.

2009 gegründet und nach zahlreichen Konzerten in Stadt und Land gilt die Band mittlerweile als Insider Tipp in Sachen Kindermusik und Familienunterhaltung.

Nach 3 erfolgreichen CD`s aus den Jahren 2009, 2013 und 2015 ist nun etwas Neues in Arbeit und wird dieses Jahr in Teilen präsentiert.

Die BamBamBand sind: Beate Sauter-Gesang und Gitarre, Martin Norz-Gesang und Gitarre, Jens Eberhardt -Klavier, Mike Stadel-Schlagzeug , Linus Wöllhaf-Geige und Christof Speiser -Bass .Wir freuen uns auf Euer Kommen...

MUSAIK

Im Mädchenmusikprojekt „Musaik“ treffen Mädchen und junge Frauen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen und –perspektiven aufeinander, ob mit Fluchterfahrung, beheimatet, mit oder ohne Behinderung – Vielfalt ist unsere Stärke!

Zusammen gestalten die Mädchen ein Musaik: Jedes Bandmitglied bringt seine eigene, individuelle Geschichte in das Projekt ein. So entsteht ein facettenreiches Bild, das in eigenen Songs verarbeitet wird.

DU KLINGST SO GUT!

Im integrativen Musikprojekt „Du klingst so gut!“ treffen Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung aufeinander, ob in Trommelgruppen oder in der Band, Musik überwindet Grenzen und wo Worte fehlen erklingt Musik.

Die Projektbands gestalten gemeinsam den Auftritt beim inter:Komm! Open Air.

ANDERE BUCHSTABEN - GLEICHE WORTE

ein transkulturelles Graffiti – Projekt stellt sich vor

in Kooperation mit BIM e.V., mediakids e.V., franz. K

ORPHEAS

20 Jahre Deutsch-Griechischer Kulturaustausch

- Zwischen Tzatziki und obazda!

Der Griechische Tanzverein „ORPHEAS“ e.V. Reutlingen will anhand dieses Projektes seine 20 jährige deutsch-griechische Vereins- und Kulturarbeit mit Kulturschaffenden und Interessenten teilen und so viele Menschen wie möglich dafür inspirieren.

Ziel ist es Erfahrungen aus 20 Jahren Vereinsarbeit an die nächste Generation in Form von öffentlichen Ausstellungen und Tanzeinlagen näher zu bringen und die Erfahrungen, Interviews und die Geschichte zu teilen .

Dieses Projekt wird bewusst von den Jugendlichen des Vereins geleitet um ihre Kreativität sowie das selbstständige Arbeiten zu fördern. Sie sollen sich mit der Deutsch-Griechischen Geschichte auseinander setzen und interkulturelle Kommunikation führen.