inter:Komm! Open-Air-Festival

Mit inter:Komm! möchten wir eine Plattform bieten, auf der Menschen sich herkunfts-, generations- und orientierungsübergreifend mischen können, zwanglos miteinander in Kontakt kommen – und wo alle etwas Eigenes einbringen und etwas für sie Neues, Ungewohntes finden können.

13:00 Einlass

14:00 inter:Komm! klingt

Bands der Kulturwerkstatt e.V. präsentieren ihre Musik

15:30 Quatscholympiade

Mitmachtheater mit Clown Flanelli

16:15 Tanzaufführung dialog e.V

17:00 TöFs Rappelkiste

Musik für Kidz und den Rest der Familie

18.20 Tanzaufführung dialog e.V

18:40 ENDE

außerdem noch:

Mitmachangebote des görls e.V.

Bastelstation des dialog e.V.

inter:Komm! KLINGT

Verschiedene Bands der Kulturwerkstatt e.V. präsentieren ihre eigenen Rock und Pop-Songs.

Die Kulturwerkstatt e.V. präsentiert ein buntgemischtes Programm mit verschiedenen Musikwerkstattbands: Hinter Namen wie Brennwert, Return, Catchy Tunes, Insane, und Musikkracher verbergen sich Musiker*innen aller Altersstufen, die für euch ihre eigenen Rock- und Pop-Songs performen.

TÖFS RAPPELKISTE– Musik für Kidz und den Rest der Familie

Die fünfköpfige Band TöFs Rappelkiste macht keine Kinderlieder im klassischen Sinne. Mit ihrem poppigen Sound erreicht sie die ganze Familie. Mal gerappt, mal gesungen, mal laut, mal leise handeln die Songs vom Zusammenleben in der Familie und anderen Katastrophen. In »Tollpatsch« geht es darum, wie die Erwachsenen das Unheil immer schon kommen sehen, »Tupfen, nicht wischen« ist das Plädoyer für einen ordentlichen Umgang mit Kindern, die noch gefüttert werden und bei »Bittäh, bittäh« wird beim Einkaufen der Schokoriegel an der Kasse zum Objekt der Begierde. Figuren wie »Elsa ElStar« und »Boro der Ohrenwurm« werden zum Leben erweckt, »Schüttel, schüttel« und »Lutschbonbon« laden zum Tanzen ein.

Das erste Rappelkisten-Album wurde in Eigenregie produziert und beim 39. Deutschen Rock und Poppreis 2021 in der Kategorie »Bestes Kinderliederalbum« ausgezeichnet. Die Band rund um den Sänger »Das TöF« freut sich jetzt darauf, die Songs live auf die Bühne zu bringen. Auf allen gängigen Streamingdiensten oder auf der Homepage könnt ihr hören, was euch erwartet. Haut rein! Lasst’s krachen!

CLOWN FLANELLI

Auf die Plätze…fertig…LOOOOOOOOOS! Juchhuh, ich darf zur ersten Reutlinger Quatscholympiade! Aber Moment mal…ich kann die Disziplinen ja noch gar nicht: Zeitlupenlauf, der letzte gewinnt, Watteweitpusten, Teebeutelschleudern, Hochgeschwindigkeitsklatschen und, und, und...

Da kann nur noch Opa Jung helfen. Der war doch mal bei einer echten Olympiade dabei. Aber ob das seine alten Knochen noch mitmachen?

Also, keine Scheu und mitgemacht. Nur gemeinsam können wir es schaffen!

Ein Mitlauf- und Mitlachstück für spielwütige Kinder. Und keine Angst, für jeden ist eine tolle Disziplin dabei. Überanstrengen und blamieren ist sowieso verboten!

TANZAUFFÜHRUNG MIT DIALOG e.V.

Wir sind ein internationaler Verein, der versucht Brücken zwischen den Kulturen zu bauen und dabei die Einzigartigkeit jedes einzelnen zu bewahren; das Beste von dem, was wir aus unseren Kulturen mitgebracht haben, mit dem Besten, was wir in Deutschland entdeckt haben, für unsere Kinder zu vereinen und gleichzeitig unser früheres Leben und Kultur den Kindern begreiflich zu machen.