inter:Komm! Open-Air-Festival

Auch zum 8. inter:Komm! Festival haben wir wieder Künstler*innen eingeladen, die alle unter das Etikett »Weltmusik« passen. Damit ist Musik aus aller Welt gemeint, aber weniger Weltmusik als reine Folklore, sondern als etwas musikalisch Eigensinniges abseits des Mainstreams, eine Mischung der Stile mit Elementen aus Folkore, Pop und Jazz, die für alle Vertrautes und Ungewohntes gleichermaßen beinhaltet.

Das Programm am Freitag bringt zwei Bands, die nacheinander die balkanesisch-orientalischen Sounds Instanbuls und einige orientalisch-arabisches Funksounds Berlins auf die Bühne bringen. Kurzfristig ergänzt durch eine westafrikanisch-bretonische Koproduktion aus Afro-Pop, Reggae und AfroJazz.

Bands (in der Reihenfolge ihres Auftretens):

Sitala (Burkina Faso)

Jamila & The Other Heroes

Kolektif Istanbul (TR)

Kolektif Istanbul beschreibt ihre Musik so: Progressive Hochzeitsmusik, Balkan, Türkisch, Jazz, Funk – aufbauend auf traditioneller anatolischer und thrakischer Musik.

Begonnen hat alles mit Richard Laniepce und seiner Reise in die Türkei 2005. Geplant hatte er, der Virtuose an Holzblasinstrumenten, einen 3monatigen Aufenthalt, geblieben ist er bis heute, gründete Kolektif Istanbul und bereits 2006 erschien das Debutalbum „Balkanatolia“. Damals bestand die Band aus 20 Hochzeitsmusikern und Impro-Künstlern, heute sind es in der Regel 6 Musiker, die Stammbesetzung der Band - Gäste sind trotzdem immer und jederzeit willkommen.

Kolektif Istanbul leben in Istanbul und sind immer wieder aktiv wenn es um das Einfordern politischer Veränderungen geht, unter anderem damals im Gezipark, als Band aber auch als Unterstützer.

Typisch für Kolektif Istanbul sind ihre sehr speziellen und manchmal äußerst überraschenden Arrangements, im Song „M Köcek“ z.B. wird ein Stück von Edvard Grieg zur Balkanversion mit orientalischen Trommeln, Streichern und der Farfisa-Orgel, die Tamer, der Keyboarder vor dem Sperrmüll gerettet hat. Auch auf „Kismet“ featured die Band fast vergessene Instrumente ohne dabei in den Weltmusik-Kitsch abzudriften. Diesmal das Tarogato, dem Sopransax sehr ähnlich, ein altes ungarisch-rumänisches Instrument, die Flöte Kaval, die türkische Oboe Zurna, das Banjo-ähnliche Cümbüs, die Istanbuler Lavta usw. Übrigens, was auf der Platte immer mal wieder wie ein cool-funkiger Bass klingt, ist ein Sousaphone.

Jamila & The Other Heroes ist eine wilde Band "from manywhere", die dich mit ihrem Psychedelic Desert Funk zum Fliegen bringt. Sängerin Jamila Al-Yousef, die die Band nach ihrer palstinensischen Großmutter benannt hat, ist am Tag des Mauerfalls in Berlin geboren und hat die revolutionäre Energie quasi mit der Muttermilch aufgesogen. So komponiert sie mit ihren Helden Songs, die ein transkulturelles Publikum ansprechen, das sich mit den Diaspora-Erzählungen der Band und ihrem musikalischen Kampf gegen Rassismus identifizieren kann. "Als Menschen mit postmigranischen Famliengeschichten in Syrien, Palästina, Italien und Kolumbien erschaffen wir Heimat und zugleich Wanderlust in unserer Musik."

Jamilas emanzipatorische Botschaft auf Arabisch und Englisch wird von kraftvollen Live-Musikern unterstützt. Lasst euch mitreißen von einem unvergleichlichen Sound aus psychedelischen Gitarrenriffs (Leon Sanchez), die auf einem erdigen Fundament aus warmen Bassläufen (Felix ‚Fema’ Barth) und arabischen Perkussionsklängen (Salam Alhassan) sowie groovigen Afrobeat, Hip Hop und Rock beeinflussten Drumbeats (Pier Ciaccio) vibrieren.

Die Tanzfläche, die JAMILA & THE OTHER HEROES schaffen, ist ein Nährboden, auf dem sich Menschen treffen und Togetherness praktizieren - die Antwort der Musiker auf die Ausgrenzungsmechanismen unserer Zeit. Die Botschaft der Band ist einfach: "Jeder von uns kann ein:e Held:in sein! Lasst uns unsere Superkräfte entdecken und die Welt zu einem besseren Ort machen."

Sitala (Burkina Faso)

Ein sehr spannendes Bandprojekt aus Burkina Faso ist kurzfristig noch ins Freitags-Line-up hineingerutscht: Sitala, was nicht nur eine Band, sondern ein kultur(pädagogisches) Projekt ist, das mit Kindern und in mehreren Kontinenten musikalischen Austausch und die Mischung von Tradition mit Moderne pflegt. "Nur der Rhythmus bewirkt den poetischen Kurzschluss und verwandelt Kupfer in Gold, die Parole in einen Vers." Mit diesem Motto des Senegalesischen Poeten (und Staatspräsidenten zwischen 1960 und 1980) Léopold Sédar Senghor ist der Ansatz von Sitala bestens umschrieben: In Burkina Faso wenige Monate vor dem Volksaufstand von 2016 entstanden, feiert diese achtköpfige Gruppe die kulturelle Vielfalt, besingt die notwendige Einheit zwischen den Völkern als Grundlage für einen dauerhaften Frieden und vertritt die Überzeugung eines Ensemble ou Rien (Zusammen oder Nichts). Musikalisch mischen sie AfroBeat, AfroJazz und Calypso/Reggae. Getragen von einer Rhythmusgruppe aus Bass, Schlagzeug und Percussion, ruht die Trompete auf den Melodien, lassen die Griots ihre Balafone und Gitarren für sich sprechen und tanzen zwei afrikanische Stimmen, eine männlichen und einer weibliche - alles zusammen eine mitreißende Einheit.