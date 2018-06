inter:Komm! Open Air

Das vierte interkulturelle Open Air in Reutlingen

Mit inter:Komm! soll eine Plattform geboten werden, auf der Menschen sich herkunfts-, generations- und orientierungsübergreifend mischen können, zwanglos miteinander in Kontakt kommen – und wo alle etwas Eigenes einbringen und etwas für sie Neues, Ungewohntes finden können. Künstler_innen wurden eingeladen, die Weltmusik spielen im besten Sinne. Weltmusik nicht als reine Folklore, sondern als etwas musikalisch Eigensinniges abseits des Mainstreams, eine Mischung der Stile, die Vertrautes und Ungewohntes gleichermaßen beinhaltet.

The Turbans (UK)

Bazaar

TALK Projekt

Klezmob

THE TURBANS sind ein rastloses, sich immer wieder selbst neu-erfindendes – manchmal reisendes,

manchmal sesshaftes (derzeit: London) - frei-fluktuierendes Musiker-Kollektiv kreativer Köpfe aus diversen Ländern. Sie bringen unterschiedlichste Stil-Einflüsse aus traditionellen Klängen des Nahen und Mittleren Ostens und der europäischen Balkan-Regionen zusammen mit eigenen Kompositionen zu einem

faszinierend neuen Sound. Seien es die Inspirationen aus dem Orient, Indien, arabischen Klängen, dem

Balkan oder den schier unerschöplichen Einflüssen des kulturellen Melting-Pots London – THE TURBANS

schaffen tatsächlich eine neue Musik für das moderne 21.Jahrhundert, inspiriert von alten, traditionellen

Melodien...

THE TURBANS sind ein unabhängiges Künstler-Kollektiv – ohne externes Music-Biz-Management, die einzelnen Musiker treffen nicht nur die kreativen Entscheidungen selbst. Sie bringen Musik zu den Menschen, jung und alt, und verbinden reale und lebendige Spontaneität und Authentizität mit

genreübergreifendem instrumentalen und gesanglichen Ausnahme-Fähigkeiten und Virtuosität.

Entstanden sind THE TURBANS wahrscheinlich irgendwo auf der Welt - auf den ineinander verschlungenen Reise-Wegen einer Vielzahl unterschiedlicher talentierter Musiker - sei es an einem Strand im indischen Goa, einer Strasse in Istanbul, einem Festival in Hong Kong, in Berlin oder eben auch in London, dort inzwischen eine feste Grösse der Musik-Szene. Das Kollektiv besteht aus allerlei Virtuosen im engeren wie auch erweiterten Kreis – Musiker aus der Türkei, Bulgarien, Israel, Iran, Italien, Griechenland und England – die Band bereiste (und erweiterte sich) auf zahlreichen Konzerten und Festivals in Großbritannien, Mittel- & Ost-Europa, der Türkei und Indien...

Nach 2 Jahren Entstehungs-Prozess, gemixt & mastered von dem legendären Produzenten Jerry Boys (Ali Farka Toure, Buena Vista Social Club, Pink Floyd, Rolling Stones, The Beatles!,...) steht nun endlich das Release des gleichnamigen Debut-Albums der TURBANS samt Welttournée an.

Treffen sich zwei Algerier, ein Pfälzer, eine Russin und ein Niederländer auf einer Bühne. Das ist kein Witz, das ist BAZAAR!

Vor kurzem zurück aus Hannover, wo sie am bundesweiten Creole-Festival teilgenommen haben, präsentiert Bazaar ihre Groove-orientierte Fusion aus afrikanischer (Desert-Blues, Gnawa, Mbalax, Soukous) und westlicher Musikkultur (Rock, Pop, Jazz, Rhythm and Blues). Ein verbindendes Element ist die hypnotische Wirkung, die beispielsweise in Trance-Rhythmen der Gnawa-Tradition und auch im ausufernden Krautrock der Siebziger zu finden ist.

Andererseits bedienen sich die Musiker klar umrissener Songstrukturen, die vor allem für die westliche Popmusik prägend sind. Die Vielfalt spiegelt sich ebenfalls in den Texten wieder, die in Englisch, Französisch, Algerisch, Tamazigh und Arabisch erklingen.

Afrock, Desert-Blues, World-Pop and the Rest.

Das TALK Projekt ist back! Das Hip-Hop Jugendprojekt bringt nun im fünften erfolgreichen Jahr die berühmte TALK Show auf die Bühnen des Landes! Ein Schuljahr lang erschufen über 40 junge Teilnehmer*innen Raptexte und Hip-Hop Tanzchoreografien, um sich gegen Ausgrenzung und Diskriminierung starkzumachen und ihren Meinungen, Erfahrungen und Geschichten eine Stimme zu geben. Hier präsentieren sich die Newcomer Baden-Württembergs! Die Show bietet einen Mix aus wechselnden Tanz & Rap Performances, die durch fette Beats und visuelle Projektionen abgerundet werden.

Leidende Balkanmelodien, fetzige Tänze, jiddische Liebeslieder und gesellschaftskritische Hymnen, mazedonische Schlaflieder und bulgarische Momente voller Lebensfreude oder Melancholie... - das alles vereint Klezmob und entführt euch in eine Welt zum gespannt Lauschen, Mitwippen, Mitsingen, Träumen oder ganz absurd Abgehen! L'Chaim!