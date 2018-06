Tanzprogramm, Kinderprogramm, Vereinsaktivitäten

14:00 inter:Komm! klingt

Bands der Kulturwerkstatt e.V. präsentieren ihre Musik

15:15 Minna im Monstertal - eine musikalische Reise für alle ab 3 Jahren

Kindertheater

16:15 Christof und Vladislava Altmann: heute feiern wir ein Fest:

Lieder zum mitmachen und mitsingen

17:30 Tanzaufführung des dialog e.V.

außerdem noch:

Kinderschminken, Bastelstation und vieles mehr..

Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen

Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen

Gegründet 1984 ist die Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen inzwischen ein weit über die Stadt Reutlingen hinaus anerkannter Träger von sozialer Kultur- und Bildungsarbeit.

Gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern werden hauptsächlich sozial und materiell benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene angesprochen. Die Kulturwerkstatt ermöglicht mit ihren erlebnisreichen und sinnvollen Angeboten jungen Menschen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, soziales Verhalten zu lernen und selber Wege zu finden, Probleme im eigenen Leben zu lösen.

Die Angebote der Kulturwerkstatt sind in zwei Bereiche aufgeteilt. In der Musikwerkstatt können angeleitete Bandprojekte und Workshops wahrgenommen werden. Für die Arbeit mit den Medien Computer sowie Video- und Digitalkamera bietet die Computerwerkstatt zahlreiche Kurse und Projekte.

Musaik

Im Mädchenmusikprojekt „Musaik“ treffen Mädchen und junge Frauen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen und –perspektiven aufeinander, ob mit Fluchterfahrung, beheimatet, mit oder ohne Behinderung – Vielfalt ist unsere Stärke!

Zusammen gestalten die Mädchen ein Musaik: Jedes Bandmitglied bringt seine eigene, individuelle Geschichte in das Projekt ein. So entsteht ein facettenreiches Bild, das in eigenen Songs verarbeitet wird.

Die drei Mädchen-Projektbands gestalten gemeinsam den Auftritt beim inter:Komm! Open Air.

Facebook

Kindertheater: Minna im Monstertal

Gauklerin Minna macht einen Reisestopp, um von ihren Abenteuern im Monstertal zu erzählen. Nach und nach holt sie immer neue Wunderdinge aus ihren Koffern: Bilder und Puppen, Akkordeon und Ukulele, singende Traktoren und natürlich Monster aller Art. Sie baut eine Phantasiewelt auf, der sich niemand entziehen kann, sie singt und spricht mit vielen Stimmen und bringt mühelos und spielerisch ihr Publikum dazu, sie zu begleiten.

Spieldauer: 50 Minuten

Alter: für Kinder ab 4 Jahren

Heute feiern wir ein Fest

mitreißende Mitmach- und Bewegungslieder gepaart mit bekannten Ohrwürmern aus dem Gesamtrepertoire von Christof und Vladi Altmann

Heute feiern Vladi und Christof Altmann mit Ihren kleinen und großen Zuschauerinnen und Zuschauern ein ausgelassenes Fest- und beginnen gleich mit dem Lied für das Geburtstagskind. Wie? Niemand hat heute Geburtstag?Ach, dann geht das ja gar nicht. Aber halt: Wer hat schon mal Geburtstag gehabt? Wie sich sofort herausstellt, sind das natürlich alle. Und die singen, tanzen, hüpfen und springen, daß es eine Lust ist. Natürlich gehören zu einem Fest auch besondere Gäste. Und da könnte es durchaus sein, daß ganz überraschend der lachende Löwe, der Drache Fridolin oder eine der anderen Altmann'schen Liederfiguren seine Aufwartung macht....

Tanzgruppen von DIALOG E.V.

Wir sind ein internationaler Verein, der versucht Brücken zwischen den Kulturen zu bauen und dabei die Einzigartigkeit jedes einzelnen zu bewahren; das Beste von dem, was wir aus unseren Kulturen mitgebracht haben, mit dem Besten, was wir in Deutschland entdeckt haben, für unsere Kinder zu vereinen und gleichzeitig unser früheres Leben und Kultur den Kindern begreiflich zu machen.