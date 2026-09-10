Interaktive Dinner Show: Knack den Geschmack

Am Samstag, den 17. Oktober 2026, kommt mit „Knack den Geschmack“ ein Escape-Room der besonderen Art ins Japengo auf dem Ackel-Areal.

Statt in einem dunklen Raum eingeschlossen zu werden, sitzt ihr entspannt mit euren Freunden am Tisch, genießt ein hochwertiges Drei-Gänge-Buffet und versucht gemeinsam, versteckte Botschaften zu entschlüsseln, Hinweise richtig zu kombinieren und den entscheidenden Code zu knacken Zwischen den Rätselrunden wird gegessen.