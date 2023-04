Interaktives Diskussionsformat - Denkfabrik "streitgut“

Wann kommt es schon einmal vor, dass ganz normale Menschen zusammenkommen, um gemeinsam über Chancengerechtigkeit und Weltfrieden nachzudenken?

Viel zu selten nehmen wir uns die Zeit, mit anderen über diese wichtigen Fragen zu diskutieren – und wenn, dann meist mit unseren Freund:innen, die in vielen Fragen ohnehin unserer Meinung sind. Das Projekt „streitgut“ veranstaltet überall in Deutschland offene Diskussionsveranstaltungen zu wichtigen gesellschaftlichen Fragen. Das Besondere dabei ist das Format, das in Harvard entwickelt wurde: kein Vortrag, kein Podium – alle, die im Raum sind, diskutieren mit. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, nur die Bereitschaft, seinen eigenen Standpunkt zu reflektieren.

Daniel Privitera wird mit zwei spannenden Themen vor Ort sein.

Termine:

Mittwoch, 21. Juni, 19:30 - 21 Uhr

Auskommen mit dem Einkommen – Wie können wir Altersarmut verhindern?

Donnerstag, 22. Juni, 19:30 – 21 Uhr

Ukraine und die Folgen – Wie sollte deutsche Außenpolitik 2023 aussehen?