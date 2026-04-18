„Ihr seid herzlich eingeladen, euch umzuschauen. Ich nenne es das Archiv der aussterbenden Dinge“, sagte Soledad und führte uns auf ihren Dachboden. In der interaktiven Theaterperinstallation Intercambios wird das Publikum durch das nachgebaute Archiv und die fantasiereiche Welt der Deutsch-Peruanerin Soledad Bauer geführt, die sich selbst als Sammlerin aussterbender Dinge bezeichnet. Eine Reise durch verschiedene Mikrokosmen, in denen Insekten Manifeste schreiben und Pflanzen ihre Betrachter*innen zur Aktionauffordern.

Die interaktive Theaterinstallation lädt das Publikum dazu ein, selbst zu entdecken, Entscheidungen zu treffen und Teil des Geschehens zu werden. Was fehlt uns, wenn es weg ist?

Von und mit: Jorge Tadeo Baldeon (Teatro Yuyachkani), Carla Wierer, Leon Wierer (Cargo-Theater) / Dramaturgie & Outside Eye: Miguel Rubio Zapata (Teatro Yuyachkani)