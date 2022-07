Interessantes entlang der Haupt- und Poststraße

Begeben Sie sich mit Stadtführerin Ursula Weingart-Brodbeck auf einen Streifzug entlang der Hauptstraße, die in die Poststraße übergeht.

Buchung: ipunkt im Rathaus oder online unter www.erlebe-dein-goeppingen.de

Begeben Sie sich auf einen Streifzug entlang der Hauptstraße, die in die Poststraße übergeht. Einst herrschte in Göppingen howbusiness! Namhafte Künstler wie Peter Maffay, Zarah Leander, Drafi Deutscher und noch einige mehr hatten im „Pflugfelder“ Auftritte! Eine blühende Gastronomie gab es einst in Göppingen – „Goldener Hirsch“, „Goldener Adler“ – Gasthaus „Reichsadler“ und noch mehr – lauschen Sie den Geschichten vergangener Zeiten! Wo residierte Karl Kübler? Wie sah die erste Schwimmanstalt aus, die 1899 eröffnet wurde? Wo wohnten einst die herzoglichen und königlichen Beamten? Vielleicht schwelgen Sie selber in alten Erinnerungen bei diesem kurzweiligen Spaziergang oder Sie erfahren Neues, Interessantes über das frühere Geschehen in Göppingen.

Mit Stadtführerin Ursula Weingart-Brodbeck.

WICHTIG:

Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung möglich!

möglich! Bitte denken Sie an Ihren Mund- und Nasenschutz!

Treffpunkt: ipunkt im Rathaus

Achtung!

Wir freuen uns sehr wieder Stadtführungen durchführen zu dürfen. Allerdings ist dies zum jetztigen Zeitpunkt nur unter vorheriger Anmeldung möglich. Außerdem ist während der Führung ein Mund-und Nasenschutz zu tragen und auf die Abstandsregel von 1,5 m zu achten.