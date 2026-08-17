INTERKULTUR GENIEßEN

Bei diesem kulinarischen Ausflug besuchen die Teilnehmenden drei Restaurants in der Göppinger Innenstadt. In jedem Restaurant gibt es eine kleine Kostprobe.

Bei diesem kulinarischen Ausflug besuchen die Teilnehmenden drei Restaurants in der Göppinger Innenstadt. In jedem Restaurant gibt es eine kleine Kostprobe. Angeboten werden italienische, vietnamesische und türkische Speisen. Dabei geht es nicht nur um das Essen. Die Restaurantbesitzer erzählen auch von ihrem Leben, von ihrer Familie und ihrer Küche. Sie berichten, wie sie ihr Restaurant aufgebaut haben. Mitglieder des Integrationsausschusses begleiten die Gruppe.