Interkulturelle Schreibwerkstatt: Schreiben zwischen den Sprachen

Literatur spricht alle Sprachen! Egal, in welchen Sprachen Sie schreiben oder sprechen – an diesem Abend kommen Sie zu Wort und zum Wort.

In unserer Werkstatt sind alle willkommen, ob Sie aus einem anderen Land stammen, ob Sie mehrsprachig aufgewachsen sind oder ob Sie einfach gern in einer Fremdsprache schreiben. In einem respektvollen und friedlichen Miteinander wollen wir die Vielfalt der Sprachen zelebrieren und uns gegenseitig weiterhelfen, wenn die Wörter fehlen. Die Schreibanlässe und Übungen, die Alexander Estis (selbst zweisprachig) an diesem Abend anleitet, regen zur Einkehr und zum Austausch an.

Willkommen sind alle Interessierten, unabhängig von Sprache, Deutschkenntnissen, Herkunft und Schreiberfahrung. Herzliche Einladung auch an Übersetzer, Sprachmittler und alle anderen Personen, die an literarischer Zusammenarbeit in vielsprachigen Kontexten interessiert sind.

Kleiner Ratssaal, Marktplatz 7 (Eingang über Haupttreppe), Heilbronn

Mit Alexander Estis, Autor und Kurt-Tucholsky-Preisträger für literarische Publizistik 2023

Eine Kooperationsveranstaltung der keb Heilbronn in der Reihe ZU·FRIEDEN·SCHREIBEN mit Stabsstelle Chancengerechtigkeit, Evang. Erwachsenenbildung Heilbronn-Brackenheim, Literaturhaus Heilbronn, Schreibgeräte Schneider