Interkulturelle Woche „Neue Räume“

Entdecken Sie gemeinsam mit uns „Neue Räume“ bei der Interkulturellen Woche!

Die Interkulturelle Woche will auf die Vielfalt unserer Stadt ein Augenmerk legen, indem verschiedene Gruppen und Akteure mit unterschiedlichen Angeboten Begegnung und Austausch ermöglichen sowie Impulse geben. Wir setzen ein Zeichen für Demokratie und friedliches Miteinander. Kommen Sie vorbei und sammeln Sie neue Eindrücke von verschiedenen Kulturen und erleben Sie Schwäbisch Hall als vielfältige und bunte Stadt.

Begegnungen und Austausch I Musik und Tanz I Länder, Kulturen, Fakten I Beratungsangebote I Internationale Kulinarik und Gerüche I Ausstellungen Angebote für Groß und Klein I Bewegung und Impulse I Mitmach-Angebote, z.B. Kalligraphie und Henna-Malerei I Literatur und Mehrsprachigkeit

Weitere Informationen zu Programm und Anmeldung:

http://afroprojects.org/Interkulturelle-Woche