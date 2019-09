Interkulturelle Woche

Vortrag mit Gespräch. Uns bedrängt das Flüchtlingsproblem. In Afrika leiden viele Menschen unter Hunger, Gewalt und Perspektivlosigkeit. Klimawandel, nachkoloniale Ausbeutung und Bevölkerungswachstum bedrohen die Lebenschancen von Millionen Kindern, Jugendlichen, Frauen und Männern. Ist Afrika ein hoffnungsloser Fall? Was bewirkt unsere jetzige Hilfe? Was müsste und könnte bei uns und in Afrika geschehen? Wir laden alle, die mehr wissen und etwas tun wollen, zu diesem Abend ein.

Referentin: Bärbel Dieckmann (ehemals Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe, Bonn)