Interkulturelle Woche

„Wie viele Flüchtlinge leben zur Zeit in der LEA?“ „Aus welchen Ländern kommen Sie?“ „Wie ist der Alltagsablauf organisiert?“ Um Fragen wie diese zu beantworten, bietet das Regierungspräsidium Tübingen geführte Rundgänge in der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen an.

Eine Anmeldung bis spätestens eine Woche vor der Veranstaltung ist zwingend erforderlich. Teilnehmer müssen sich durch Vorlage eines Ausweises oder Reisepasses ausweisen.

Weitere Termine für Gruppen können nach Vereinbarung angeboten werden.