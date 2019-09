Interkulturelle Woche

Zur Person: Der Islam- und Religionswissenschaftler Hussein Hamdan studierte und promovierte in Tübingen. Seit Juni 2012 ist er an der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart tätig. Dort leitet er den Fachbereich „Muslime in Deutschland“. Schwerpunkte seiner Arbeit sind aktuell u.a. das Projekt „Muslime als Partner in Baden-Württemberg“, in dem er als Islamberater für kommunale Einrichtungen wirkt, sowie das Fortbildungsangebot „Islam im Plural“ und der Themenbereich Salafismus. Hussein Hamdan ist Autor und Sprecher der Kolumne „Islam in Deutschland“ (SWR) und Referent zu diversen Themen des Islam.

Muslime in Deutschland: Geschichte, Vertretungen, aktuelle Debatten

In Deutschland leben über vier Millionen Muslime. Etwa die Hälfte von ihnen sind deutsche Staatsbürger. Viele von ihnen werden dauerhaft in Deutschland bleiben und die deutsche Gesellschaft mitgestalten. Wie sind Muslime in ihrer Vielfalt in Deutschland organisiert? Welche Anliegen und Probleme haben sie?

In einem ca. einstündigen Vortrag werden verschiedene Islamverbände und Gruppen (Sunniten, Schiiten, Aleviten, Ahmadiyya, Salafisten) in Deutschland vorgestellt, sowie unter anderem folgende Themen angesprochen: • Entwicklung der muslimischen Gemeinschaft seit dem Anwerben der Gastarbeiter; • Bedeutung von Moscheen und der dort wirkenden Imame; • Möglichkeiten und Hürden im Dialog mit Muslimen; • Gehört der Islam zu Deutschland?

Nach dem Vortrag haben die Teilnehmenden die Möglichkeit Rückfragen zu stellen.

Um Anmeldung per Email wird gebeten bis 14.10.2019.