Literatur-Treff: Saša Stanišić‘ - Wie der Soldat das Grammofon repariert

Saša Stanišić‘ u. a. mit dem Schubart-Literaturpreis ausgezeichneten Werke befassen sich häufig mit Themen wie Identität oder Heimat und sind stark durch seine Erlebnisse während des Krieges in seiner bosnischen Heimat geprägt. Sein Debütroman „Wie der Soldat das Grammofon repariert“ erzählt die Geschichte des jungen Aleksandar, der mit seiner Familie vor dem Bürgerkrieg in Bosnien nach Deutschland flieht und sich in dem fremden Land zurechtfinden muss. Der Literaturwissenschaftler Stephan Dürr stellt den Roman vor.