Interkulturelle Woche 2023 -Zweisprachige Kinderbuchlesung Französisch-Deutsch

Die Stadtbibliothek Aalen mit ihrem Maskottchen 'Max Lesedachs' und die vhs Aalen laden ein, in die Welt der Geschichten und der verschiedenen Sprachen einzutauchen. Freut euch auf eine Geschichte, die zuerst auf Französisch und dann auf Deutsch vorgelesen wird: In 'Wohin fährst Du, Lars?' landet der kleine Eisbär in Afrika. Ganz schön aufregend! Wie findet er in seine weiße Heimat zurück? Ab 4 Jahren. Kostenlos. Keine Anmeldung erforderlich.