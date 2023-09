Mehr Musik! - Kinderkonzert

Lehrkräfte der Musikschule der Stadt Aalen geben im Rahmen der Kulturwochen gleich zwei Konzerte im KU-BAA. Nachmittags, in verkürzter Form speziell für Kinder und Familien, abends in voller Länge.

Angelehnt an das durch die Kulturstiftung des Bundes geförderte Netzwerkprojekt „Tanzraum Aalen 2022 bis 2024“ hat sich das Musikschulkollegium in diesem Jahr das Motto „Tanz in der Musik“ ausgesucht. Ob klassisch barocke Formen wie Gigue, Sarabande, Passacaglia, Me-nuett oder modernere Tanzarten wie der argentinische Tango, die kubanische Habanera, der brasilianische Samba oder schlichtweg der Foxtrott; alle haben eines gemeinsam: Musik und Tanz sind für alle Zeiten und über alle Kontinente hinweg untrennbar miteinander verbunden!

Kinderkonzert am Samstag, 14.10 2023 um 15:00 Uhr, Abendkonzert um 18:00 Uhr, Veranstaltungssaal Kultur-bahnhof Aalen, Georg-Elser-Platz 1.