Interkulturelle Woche 2023 -"Oh Gott, die Türken integrieren sich"

Theaterstück/Komödie in deutscher Sprache

In dem Theaterstück geht es um die veränderten Lebensgewohnheiten der in Deutschland lebenden türkischen Immigranten nach fünfzig Jahren Immigration - und um „Doppelmoral“: Die Doppelmoral in der türkischen Männergesellschaft und die Doppelmoral der Politiker*innen über den EU Beitritt der Türkei.

Das „Theater Ulüm“ ist das bisher einzige professionelle türkische Theater in Süddeutschland, das seit vierundzwanzig Jahren verschiedene deutsch-türkische Theaterstücke inszeniert. Auch sensiblen Themen wird mit viel Humor begegnet, sodass Raum für Diskussion und Austausch entsteht.