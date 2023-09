Vortrag mit Dr. Georg Wendt: Aalen gemeindet ein! (1970-1973)

Waldhausen – Ebnat – Fachsenfeld – Dewangen – Unterkochen. Ab 1. Januar 1970 wächst Aalen in die Fläche. Das läuft nicht immer so herzlich wie auf dem Härtsfeld oder im Welland. Gerade in Unterkochen fließt so manche Träne des Zorns und um Fachsenfeld liefern sich die Aalener und Wasseralfinger einen regelrechten Wettlauf um die Gunst… Stadtarchivar Dr. Georg Wendt nimmt Sie in seinem Vortrag mit in die frühen 1970er Jahre, als die Aalener den großen Sprung nach vorn wagen. Gelingt es aber, alle dabei mitzunehmen? Für 2024 ist Teil II. zum Thema Wasseralfingen/ Hofen (1973-1975) vorgesehen.