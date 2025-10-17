Interkulturelle Woche 2025 - Autorenlesung Tom Vuk „Josip“

Tom Vuk, 1966 geboren als Sohn eines kroatischen Vaters und einer deutschen Mutter, hat als Musiker mehrere Alben veröffent - licht und war mit seinen Bands „Bellybutton & the Knockwells“ und „Dramagold“ weltweit auf Tournee. Sein erster Roman „Josip“ ist eine Chronik der Entwurzelung. „Es ist die Geschichte meines Vaters, die er mir nie erzählt hat.“ Wenn über Zugewanderte gesprochen wird, steht die Integration der Menschen in unsere Gesellschaft im Fokus. Doch bevor man Wurzeln in neuer Erde schlagen kann, muss man sie aus der alten Erde herausreißen. So brachte jeder Gastarbeiter oder jede Gastarbeiterin ein halbes Leben aus der Heimat mit – Geschichten, von denen wir kaum etwas wissen. Geschichten, wie sie der Roman „Josip“ erzählt. Nach der Lesung lädt Tom Vuk das Publikum ein, gemeinsam ins Gespräch zu kommen und Gedanken zum Buch auszutauschen.