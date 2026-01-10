Interkulturelle Woche 2026 - Ausstellung

Die drei großen monotheistischen Religionen - Judentum, Christentum und Islam - haben in Abraham den gemeinsamen Stammvater.

Alle drei Reiligionen haben über die Jahrhunderte ihre Spuren in Sinsheim hinterlassen. Als jüngster Spross kam das Bahai'tum hinzu. Die Ausstellung spürt diesen Religionen und ihrer Geschichte nach. Gleichzeitig betrachtet sie Gemeinsamkeiten, Veränderungen und warum die abrahamitische Perspektive heute wichtig ist.