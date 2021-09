Interkulturelle Woche #offengeht

Die Interkulturelle Woche findet in diesem Jahr bundesweit unter dem Motto #offengeht statt. Es geht um ein klares Plädoyer für eine offene Gesellschaft, in der die universalen Menschenrechte geschätzt und achtbar sind. Je nach Hygienevorschriften wird es Infostände, Vorträge und Bühnenprogramm geben. Eine modulare, interaktive Ausstellung von amnesty international präsentiert 60 Jahre Einsatz für Menschen in Gefahr. Es wird an besondere Ereignisse für Amnesty und die Menschenrechte erinnert.